Reprodução - 14.08.2022 Deputado Douglas Garcia agrediu verbalmente a jornalista após debate na TV Cultura

O deputado estadual Douglas Garcia (Republicanos) informou nesta quarta-feira (14), via Twitter, que registrou um boletim de ocorrência contra a jornalista da TV Cultura , Vera Guimarães , e o diretor de jornalismo da emissora, Leão Serva .

O deputado ainda disse que processará todos que o estão “caluniando” ao dizer que houve agressão física contra a jornalista.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Douglas disse não se arrepender “de absolutamente nada” do que fez no debate . Declarou que sempre buscou combater “esse jornalismo militante” e que, se deve pedir desculpas, "não é para jornalista nenhum”, mas sim "para o Tarcísio [de Freitas].”

Confira o vídeo:

Sobre o caso Vera Magalhães e Leão Serva:



boletim de ocorrência registrado. pic.twitter.com/MeNGeV3Z3G — Douglas Garcia - 1070 Dep Federal (@DouglasGarcia) September 14, 2022



Relembre o caso

Na noite desta terça (13), a jornalista Vera Magalhães sofreu diversas agressões verbais e foi hostilizada pelo deputado Douglas Garcia (Republicanos) após o término do debate na TV Cultura entre candidatos ao governo de São Paulo .

Este senhor é deputado estadual bolsonarista em SP. Se chama Douglas Garcia. Veio me xingar, me agredir, enquanto eu estava sentada no debate. É assim que essas pessoas trAtam a imprensa pic.twitter.com/bIAmzhTnWO — Vera Magalhães (@veramagalhaes) September 14, 2022

Após o ocorrido, Vera recebeu o apoio de diversos políticos e candidatos a cargos públicos.

Tarcísio Freitas se pronuncia e veta Garcia de eventos de campanha

O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos), que concorre ao governo de São Paulo e convidou Garcia para comparecer ao debate, se manifestou em suas redes sociais sobre o ocorrido .

No Twitter, ele disse que lamenta profundament e o episódio e que a atitude do deputado é 'incompatível com a democracia'. O candidato, entretanto, não citou o nome de Douglas Garcia em sua declaração.

"Lamento profundamente e repudio veementemente a agressão sofrida pela jornalista @veramagalhaes enquanto exercia sua função de jornalista durante o debate de hoje. Essa é uma atitude incompatível c/ a democracia e não condiz c/ o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa."

Lamento profundamente e repudio veementemente a agressão sofrida pela jornalista @veramagalhaes enquanto exercia sua função de jornalista durante o debate de hoje. Essa é uma atitude incompatível c/ a democracia e não condiz c/ o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) September 14, 2022

Ao portal UOL, Tarcísio afirmou ter vetado a participação de Douglas Garcia (Republicanos) em eventos, sabatinas e debates.

“Lamento muito, se eu soubesse que ia dar alteração, não teria convidado. Jamais teria dado o convite se fosse para haver desrespeito a qualquer jornalista. O que a gente tem que fazer é afastar esse tipo de comportamento. Diante disso, não [será convidado para novos eventos]”, disse.

Eduardo Bolsonaro (PL) sai em defesa de Vera Magalhães

Eduardo Bolsonaro (PL), filho de Jair Bolsonaro e candidato a deputado federal pela mesma coligação que Tarcísio, também fez uma declaração lamentando o assédio sofrido pela jornalista.

Segundo Eduardo, "não há justificativa para provocar uma jornalista e tentar constrangê-la gratuitamente no seu local de trabalho" e que eleitos para cargos públicos não devem agir como se estivessem na internet, já que suas atitudes "têm consequências para os nossos aliados e para nossos eleitores".

O que ocorreu ontem após o debate dos candidatos ao Governo de SP é lamentável por muitos motivos. Em primeiro lugar, não há justificativa para provocar uma jornalista e tentar constrangê-la gratuitamente no seu local de trabalho, sem que ela tenha dado qualquer motivo para isso. — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 14, 2022

Apesar das declarações, o filho mais novo de Jair Bolsonaro tem diversos ataques a jornalistas em seu histórico, como a polêmica com Miriam Leitão , da TV Globo , e sua condenação por danos morais por ofender Patrícia Campos Mello , da Folha de S.Paulo.

Inclusive, há duas semanas, Eduardo não se manifestou quando seu pai ofendeu Vera Magalhães durante o debate entre os presidenciáveis promovido pela Band, em 28 de agosto. Na ocasião, ao responder uma pergunta feita pela jornalista, Bolsonaro afirmou que acha que Vera "dorme pensado" nele e tem "paixão" por ele.

Eduardo continuou sua declaração de repúdio afirmando que posturas como a de Garcia "podem pôr a perder um trabalho de meses, reforçar estereótipos e trazer prejuízos para todo um grupo político. Neste caso, a direita".

Ninguém constrói nada sozinho na política e essas atitudes inconsequentes visando os holofotes e a auto-promoção, além de erradas em si mesmas, podem pôr a perder um trabalho de meses, reforçar estereótipos e trazer prejuízos para todo um grupo político. Neste caso, a direita. — Eduardo Bolsonaro 22.22🇧🇷 (@BolsonaroSP) September 14, 2022

Por fim, o 'filho 03' de Bolsonaro pediu que o povo direcione seu olhar para o candidato que sabe "trabalhar em equipe, se dedicar a um projeto maior do que si próprio e buscar resultados sem fazer muito barulho".

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.