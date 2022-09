Reprodução / NBC News - 13.09.2022 Causa da morte do detento não foi revelada

Um dos detentos que abriu um processo para denunciar que funcionários de uma prisão de Oklahoma, nos Estados Unidos, torturavam os presos do local com a música infantil "Baby Shark" foi encontrado morto na cela em que ficava.

John Basco, de 48 anos, foi achado inconsciente por volta das 3h50 do último domingo (11) por um oficial, de acordo com comunicado do Centro de Detenção do Condado de Oklahoma .

A equipe médica chegou a ser acionada, mas o homem de 48 anos não resistiu e o óbito foi declarado às 4h. A causa da morte não foi revelada.

Basco foi um dos quatro presos que entraram com uma ação na Justiça no ano passado alegando que agentes penitenciários usavam força excessiva e táticas de disciplina que foram descritas como "eventos de tortura" .

Segundo o processo, Basco e o preso Daniel Hedrick foram forçados a ficar em uma "posição de estresse" enquanto ouviam " Baby Shark " em momentos diferentes no final de 2019.

Outro preso, Joseph Mitchell, conforme o documento, foi retirado da cela em novembro do mesmo ano e colocado em uma sala onde foi forçado a ficar em uma “posição de estresse em pé” por até quatro horas, enquanto estava algemado nas costas.

O processo afirma que os policiais tocavam repetidamente a música "Baby Shark" e que era tão alto que era possível escutar dos corredores.

À época, dois agentes penitenciários acusados de tortura pediram demissão. Eles e o então supervisor, que se aposentou depois, enfrentam acusações de contravenção e crueldade, além do processo.

No final do ano passado, o promotor distrital do condado de Oklahoma , David Prater, disse que esperava que os homens fossem acusados dos crimes, mas que não tinha conseguido encontrar um estatuto apropriado.

Música infantil



"Baby Shark" é uma música infantil que fala sobre uma família de tubarões. A canção ficou popular mundialmente em 2016, quando uma empresa de educação sul-coreana a transformou em um vídeo que se tornou viral nas redes sociais.

