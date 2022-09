Reprodução/Twitter (omunicipioblumenal) Cavalo é flagrado em ônibus em município de Santa Catarina

Na tarde do último domingo (11), um morador do município de Criciúma , em Santa Catarina , flagrou uma cena para lá de peculiar durante um engarrafamento no trânsito: um cavalo viajando dentro de um ônibus .

O paisagista e músico Reinaldo Arraes foi quem filmou a cena. "Tudo normal aqui em Criciúma, trânsito parado, mas de repente você vê que a vida não tá fácil mesmo, não tá fácil. Nem mesmo para o cavalo", diz Arraes. "Rapaz, que situação!", conclui.

Assista ao vídeo:

Um cavalo dentro de um ônibus chamou a atenção de motoristas em Santa Catarina 🐴



Registro foi feito enquanto trânsito estava parado na cidade de Criciúma pic.twitter.com/yBClB8Uy7F — O Município Blumenau Ⓜ️ (@omunicipioblu) September 13, 2022





Ao G1, o morador disse que estava indo correr quando viu a cena. "Estava indo para o pátio correr. Quando estava indo embora, teve um acidente, o trânsito estava bem parado. Fui olhar e vi o cavalo. Falei 'não pode ser!'".

Segundo as normas do Detran , o transporte do animal foi feito de forma irregular. O motorista do veículo ainda não foi identificado.

