Nesta quarta-feira (14), diversos políticos se solidarizaram e repudiram a agressão feita pelo deputado Douglas Garcia (Republicanos) contra a jornalista Vera Magalhães após o término do debate na TV Cultura entre candidatos ao governo de São Paulo .

O candidato Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegou a ligar para a jornalista durante a madrugada para se solidarizar após os atos do colega de partido. Logo depois, Tarcísio lamentou nas redes sociais a situação. Veja:

Lamento profundamente e repudio veementemente a agressão sofrida pela jornalista @veramagalhaes enquanto exercia sua função de jornalista durante o debate de hoje. Essa é uma atitude incompatível c/ a democracia e não condiz c/ o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa. — Tarcísio Gomes de Freitas (@tarcisiogdf) September 14, 2022

Os outros candidatos que estiveram no debate também repudiaram a atitude do parlamentar após o evento. Rodrigo Garcia escreveu: "Meu total repúdio ao ataque covarde que a jornalista @veramagalhaes sofreu, após o debate da TV Cultura , vindo de um sujeito que não representa os valores democráticos nem o povo de São Paulo. Minha solidariedade a você, Vera."

Meu total repúdio ao ataque covarde que a jornalista @veramagalhaes sofreu, após o debate da TV Cultura, vindo de um sujeito que não representa os valores democráticos nem o povo de São Paulo. Minha solidariedade a você, Vera. — Rodrigo Garcia (@rodrigogarcia_) September 14, 2022

Fernando Haddad (PT) escreveu: "Repúdio total ao ataque covarde sofrido pela jornalista @veramagalhaes pelo deputado Douglas Garcia em uma clara tentativa de ataque à liberdade de imprensa, método bolsonarista de intimidação contra a democracia."

Repúdio total ao ataque covarde sofrido pela jornalista @veramagalhaes pelo deputado Douglas Garcia em uma clara tentativa de ataque à liberdade de imprensa, método bolsonarista de intimidação contra a democracia. — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) September 14, 2022

Elvis Cezar, candidato pelo PDT ao governo de São Paulo disse: "Minha solidariedade à jornalista @veramagalhaes, mais uma vez vítima de violência política. Precisamos de diálogo e soluções para o estado de São Paulo, não de agressões."

Minha solidariedade à jornalista @veramagalhaes , mais uma vez vítima de violência política. Precisamos de diálogo e soluções para o estado de São Paulo, não de agressões. — Elvis Governador 12 🌹 (@ElvisGov12) September 14, 2022

Vinicíus Poit (Novo) aplaudiu a atitude do candidato Tarcísio de Freitas e também repudiou o ato. Veja:

Minha solidariedade total à jornalista @veramagalhaes .

E meu aplauso ao @tarcisiogdf que repudiou rapidamente a agressão da jornalista.

Fizemos um debate democrático e respeitoso. Não era ali palco para extremismo nem para intolerância. — Vinicius Poit (@ViniciusPoit) September 14, 2022

Vários políticos também escreveram sobre a agresão sofrida por Vera. Veja:

Bom dia. Triste com o desrespeito contra a jornalista @veramagalhaes por um deputado bolsonarista no debate de São Paulo. Debates deveriam ser notícia pelas propostas, não por ataques contra mulheres jornalistas, promovidos por quem vive do ódio e não gosta da democracia. — Lula 13 (@LulaOficial) September 14, 2022

A escalada de ataques de bolsonaristas à jornalista @veramagalhaes já chegou ao ponto máximo, e tem que ser visto como uma múltipla ação terrorista que afronta não apenas uma mulher e jornalista independente, mas toda uma sociedade democrática. (...) — Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 14, 2022

Solidariedade e indignação. Acordei em Recife/PE com essa barbaridade. Mais uma vez @veramagalhaes sob ataques de bolsonaristas. O comportamento covarde do Presidente é uma licença para esse tipo de absurdo, agora de um parlamentar. — Simone Tebet (@simonetebetbr) September 14, 2022

Toda solidariedade à @veramagalhaes e às várias jornalistas competentes e corajosas que seguem prestando um enorme serviço para a democracia brasileira. Mulheres brilhantes como @julianadalpiva , @marilizpj , @camposmello e tantas outras. O TSE precisa erradicar essa estupidez. — Alessandro Vieira 45 (@_AlessandroSE) September 14, 2022





