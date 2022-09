Reprodução: commons - 18/05/2022 Anthony Garotinho, ex-governador do Rio

O ex-governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho (União Brasil) , desistiu de concorrer a um cargo como deputado federal nestas eleições . No dia 8 de setembro, a candidatura do político foi impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ).

A decisão de renúncia foi anunciada em uma live no perfil oficial do Facebook do ex-chefe do Rio de Janeiro . “Obrigado pela confiança e apoio de todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Deus no controle!!!", dizia a legenda do vídeo.

O TRE-RJ negou a candidatura ao cargo por unanimidade na sessão da última quinta-feira por ter sido condenado por corrupção eleitoral e improbidade administrativa. Garotinho foi sentenciado a 13 anos, 9 meses e 20 dias de prisão. Ainda cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.

O ex-governador ainda é alvo da Lei da Ficha Limpa, que o torna inelegível por 8 anos. Segundo ele, "mais uma vez” está sendo “vítima de uma perseguição terrível, injusta, da Justiça do Estado do Rio de Janeiro”. O político diz que “não querem” que ele concorra às eleições.

O novo recurso foi marcado para o dia 23 de setembro. "Estou muito triste e indignado. Marcar para uma semana antes da eleição o julgamento de um recurso poderia anular todos os votos que eu tivesse”, afirmou.

Garotinho justificou que desistiu para que o partido a qual pertence, o União Brasil, pudesse escolher outro nome a tempo. “Não me restou outra alternativa. Hoje, pelo calendário eleitoral, é o último dia em que os partidos podem trocar os candidatos que estão sob judice, ou seja, estão com pendência eleitoral. E meu partido fez uma avaliação: como ele ia me manter candidato se o julgamento do meu recurso foi marcado para depois do prazo?”, afirmou durante a live.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.