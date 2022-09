Montagem Haddad, Garcia e Tarcisio vão participar do debate

Nesta terça-feira (13), os candidatos ao governo de São Paulo vão se reencontrar em um debate promovido pela TV Cultura , em parceria com UOL e a Folha de São Paulo. Os três principais concorrentes ao Palácio dos Bandeirantes já montaram suas estratégias para enfrentar seus adversários.



A equipe de Tarcísio de Freitas (Republicanos) acredita que o petista já chegou ao segundo turno, então precisa convencer o eleitor de Rodrigo Garcia (PSDB) a votar no ex-ministro da Infraestrutura. O objetivo é apontar os defeitos do atual governador paulista e associá-lo a João Doria, aliado do tucano.

Já Fernando Haddad tentará crescer ainda mais nas próximas pesquisas e, quem sabe, ficar próximo de vencer no primeiro turno. A campanha petista entende que criticar o governo Garcia poderá beneficiá-lo com eleitores que não querem a continuação do PSDB no poder do estado, mas também não apoia o candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, a campanha petista identificou que um segundo turno contra o atual governador é mais difícil vencer do que contra o ex-ministro. Ao enfrentar Tarcísio, ele poderá usar a rejeição contra bolsonaristas ao seu favor.

Rodrigo seguirá mantendo sua linha independente e que não está preocupado com a ideologia de nenhum concorrente. Porém, sua equipe pediu que ele aponte os defeitos de Haddad como prefeito de São Paulo, no entanto, foque em Tarcísio. Os tucanos avaliaram que precisam criar uma rivalidade com o ex-ministro para crescer nas pesquisas e chegar ao segundo turno.

Saiba como será o debate

O debate , que ocorrerá no Memorial da América Latina com transmissão a partir das 22h , contará com presença dos seguintes candidatos ao governo do estado:

Fernando Haddad (PT)

Rodrigo Garcia (PSDB)

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Vinícius Poit (Novo)

Elvis Cezar (PDT)

Onde assistir?

Além da transmissão pela TV Cultura, é possível assistir ao vivo gratuitamente pelo UOL. Há também a possibilidade de assistir pelas redes sociais como: YouTube , Facebook, Twitter e Tik Tok do UOL e da Folha de S.Paulo. Haverá transmissão, ainda, pelas rádios Cultura FM (103,3) e Cultura Brasil (FM 77,9 e AM 1200).

Como vai ser o debate?

Primeiro bloco: no primeiro, será feita uma pergunta a todos os candidatos e haverá um confronto direto entre eles.

Segundo bloco: no segundo bloco, jornalistas das empresas que integram o pool fazem perguntas para os candidatos e mais um confronto direto entre os candidatos acontece.

Terceiro bloco: no último, mais perguntas são realizadas, mas desta vez um jornalista pergunta a um candidato e escolhe outro candidato para comentar. O último bloco ainda contará com as considerações finais dos candidatos.

