O presidente da República Jair Bolsonaro (PL) afirmou, em entrevista ao podcast Collab na noite da última segunda-feira (12), que caso perca a eleição de outubro, passará a faixa para o sucessor e vai se “recolher” da política. Ele também disse que não tem “mais nada a fazer aqui na Terra” em um eventual fim de mandato em dezembro de 2022.

“Se essa for a vontade de Deus, eu continuo. Se não for, a gente passa aí a faixa e vou me recolher, porque com a minha idade eu não tenho mais nada a fazer aqui na Terra se acabar essa minha passagem pela política em 31 de dezembro do corrente ano”, afirmou o presidente.

A menos de 20 dias do primeiro turno, Jair Bolsonaro aparece atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas de intenção de voto.

Em entrevista concedida ao Jornal Nacional da TV Globo, em agosto deste ano, Bolsonaro afirmou que o resultado da eleição será respeitado desde que haja um processo limpo e transparente. Ele argumentou que quem definiria a transparência eleitoral são as Forças Armadas.

