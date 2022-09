Reprodução Anthony Garotinho (União Brasil) e Wilson Witzel (PMB)





O colegiado do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) decidiu, por unanimidade, indeferir os registros de candidatura dos ex-governadores Wilson Witzel (PMB) e Anthony Garotinho (União Brasil). Eles ainda podem recorrer da decisão no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Apesar de continuar inelegível por ter sofrido impeachment em 2021 e não poder exercer qualquer cargo público por cinco anos, Witzel é candidato ao governo do Rio. Ele foi condenado por crimes de responsabilidade em fraudes na celebração de contratos e compra de equipamentos durante a pandemia de covid-19.

Já Garotinho, que é candidato à Câmara dos Deputaods, está inelegível por ter sido condenado por corrupção eleitoral e por improbidade administrativa.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.