Cristiano Mariz/ O GLOBO Urnas eletrônicas

A pesquisa Ipec , divulgada nesta segunda-feira (12), mostrou que 37% dos entrevistados se identificam como de centro, 35% com a direita e 26% com a esquerda. O levantamento também indicou para a liderança do candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 46% nas eleições que iniciam em 2 de outubro . O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL) , tem 31%, permanecendo em segundo lugar.

A pesquisa pediu também para que os eleitores se classificassem de 0 10, sendo 0 completamente de esquerda e 10 completamente de direita . Os que se identificam completamente com a direita somaram 23% e os que se identificam completamente com a esquerda foram 15%.

Os entrevistados também se classificaram como conservadores ou progressistas , no mesmo esquema de esquerda e direita, escolhendo entre 0 e 10. Os que se consideram completamente conservadores foram 27%, enquanto os progressistas somaram 23%.

Nesta pergunta, o Ipec pediu para os eleitores considerarem questões como “igualdade entre homens e mulheres, orientação sexual ou os papéis de cada membro da família”.

Os mais conservadores, que escolheram de 0 a 4, somaram 43%, contra 38% dos que ficaram do lado mais progressista, que optaram de 6 a 10. Outros 17% marcaram 5, opção mediana entre o conservadorismo e o progressismo. Os que não sabem ou não responderam foram 2%.

Os entrevistados completamente tradicionais somaram 37%, moradores do Centro-Oeste 33%, do Sul, 32% e com ensino fundamental também 32%. Ainda, 40% classificaram o governo atual como ótimo ou bom, maior porcentagem dessa categoria até agora.

Os que consideram o governo do atual mandatário Jair Bolsonaro regular somaram 22%, moradores da periferia 21% e os sem religião ou que não professam a fé cristã 21%.

O Ipec ouviu 2.512 pessoas em 158 municípios entre os dias 9 e 11 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-01390/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.