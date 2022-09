Reprodução - 29.07.2022 Chuva na região da Mooca, na Zona Leste de SP,

Uma nova frente fria chega ao Centro-Sul do Brasil nesta semana e abaixa as temperaturas principalmente no Rio de Janeiro , São Paulo , afetando a capital e o leste do estado, e toda a região Sul . A previsão é que a oscilação dos termômetros dure mais um mês aproximadamente.

Segundo a meteorologista Carine Gama, da Climatempo, a frequência de várias frentes frias nas últimas semanas deve-se ao encontro de massas de ar e o fenômeno La Niña , que influencia nas temperaturas desde 2020.

"A frente fria ela nada mais é do que um encontro entre essas massas de ar frio que tá atrás da frente fria e a massa de ar quente que tá na frente dela é a do interior do Brasil. Então quando passa a frente fria, a gente tem essa mudança no tempo e depois da passagem da frente fria, a gente tem uma queda na temperatura porque aí os ventos passam assoprar do quadrante Sul e são ventos frios, então é por isso que fica essa gangorra ", disse a meteorologista ao iG .

O La Niña é um fenômeno que ocorre no Oceano Pacífico Tropical Central e Oriental e "deixa as águas do oceano mais resfriadas", segundo a meteorologista. Isso impacta na temperatura, fazendo com que esse sistema avance para a costa e provoque essa variação no termômetro.

"O fenômeno La Niña acontece desde a segunda metade de 2020. Para o Brasil, alguma das consequências desse evento durante o inverno é aumentar a frequência de frentes frias, então tem uma relação, ele intensifica essa passagem", explica Carine.

Por estarmos no final do inverno, a frequência de frente fria se torna mais comum, gerando uma oscilação atmosférica na transição de estações.

"Durante essa fase final do inverno, às vezes a atmosfera vai se comportar um pouco mais como primavera, às vezes um pouquinho como inverno, então é normal também esse retorno da chuva mais frequente ainda e vão ocorrer mais desse sobe e desce de temperatura", disse a especialista em clima.

Quando a temperatura volta a ficar estável?

Segundo a meteorologista, é muito difícil especificar um dia para que a frequência de frentes frias acabe, mas a previsão é de que a partir do dia 10 de outubro o tempo volte a ficar estável.

"A gente não tem uma data exata, é claro, mas conforme a gente entra na primavera já temos mais aquecimento, então aos poucos a temperatura volta a ficar um pouco mais estável. Na primeira semana de outubro, a gente ainda tem muito sobe e desce. Só a partir do dia 10 de outubro a temperatura ficava um pouquinho mais estável", destaca Carine.

Previsão do tempo dos estados mais atingidos pela frente fria desta semana

Em São Paulo , a mínima para os próximos dias ficará entre 14ºC e 12ºC, com a máxima ficando entre 26ºC e 24ºC até quarta-feira (14). A partir de quinta-feira (15) até domingo (18), o tempo fica mais fechado com máximas entre 18ºC e 20ºC. O tempo volta a abrir na semana que vem.

No Rio de Janeiro , as mínimas ficam entre 16ºC e 18ºC até o final de semana, as máximas vão de 31ºC a 21º durante a semana. Os dias voltam a ficar ensolarados a partir de segunda-feira (19).

Em Minas Gerais , as mínimas variam entre 14ºC e 18ºC, as máximas ficam entre 35ºC e 31ºC.

No Paraná , as mínimas ficam entre 8ºC e 9ºC. As máximas variam entre 13ºC e 18ºC.

No Rio Grande do Sul , as máximas variam entre 17ºC e 22ºC. As mínimas ficam entre 9ºC e 14ºC.

Em Santa Catarina , as máximas ficarão entre 19ºC e 20ºC, enquanto as mínimas irão variar entre 11ºC e 13ºC.

