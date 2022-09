Reprodução/Twitter Rei Charles reclama de caneta

O rei Charles III voltou a se irritar com uma caneta, dessa vez durante a sua visita à Irlanda do Norte. A irritação do monarca foi registrada enquanto ele assinava o livro de visitantes do Castelo de Hillsborough.

Em um vídeo publicado pela emissora de TV norte-americana CBS News, é possível ver Charles ter uma reação incisiva no momento em que a caneta que ele estava utilizando começou a vazar.

"Deus! Eu odeio isso. Veja, está vazando por todos os lados. Eu não suporto essa coisa maldita. Toda vez isso", enfatizou novo monarca do Reino Unido. Em seguida, ele deixou a cadeira para que a rainha consorte Camilla pudesse assinar o livro.

"I can't bear this bloody thing!": King Charles' signing ceremony at Northern Ireland's Hillsborough Castle made one thing clear – even royalty can't escape the frustration of an inadequate pen. pic.twitter.com/nzygNTLslX — CBS News (@CBSNews) September 13, 2022

Essa foi a segunda vez em uma semana que Charles III demosntrou descontentamento com uma caneta . No último domingo (11), ele um vídeo mostra ele fazendo gestos pedindo para que uma caneta fosse retirada da mesa.

A cena foi registrada durante a cerimônia da sua proclamação como novo rei , no Palácio de Saint James, localizado em Londres, no Reino Unido .

Charles covers up breaking wind at his accession by wafting and blaming the pen tray and ink for the eh, pen and ink. pic.twitter.com/ZfW3cNPMIN — DimEagleBuckie 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🌱🇪🇺 ⚛️ 💛 🤝 💚 (@BuckieDim) September 10, 2022

"Dever altruísta" no reinado

Nesta segunda-feira (12), durante discurso aos parlamentares no Palácio de Westminster, em Londres , o rei prometeu que irá seguir o exemplo de "dever altruísta" da rainha Elizabeth II em seu reinado.

"Enquanto muito jovem, sua falecida Majestade se comprometeu a servir seu país e seu povo e manter os preciosos princípios do governo constitucional que estão no coração de nossa nação", disse.

"Este voto ela manteve com devoção insuperável. Ela deu um exemplo de dever altruísta que, com a ajuda de Deus e seus conselhos, estou decidido a seguir fielmente", afirmou Charles.



O monarca, junto de sua esposa Camilla Parker Bowles, rainha consorte, se reuniu com parlamentares para uma cerimônia em que os membros do Parlamento prestam condolências oficiais ao novo rei pela morte de Elizabeth II.

