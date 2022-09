Reprodução - 11.08.2022 Haddad, Rodrigo Garcia e Tarcisio de Freitas

Nesta terça-feira (13), a TV Cultura , em parceria com UOL e a Folha de São Paulo, fará um debate ao vivo com os candidatos ao governo de São Paulo .

O debate , que ocorrerá no Memorial da América Latina com transmissão a partir das 22h, contará com presença dos seguintes candidatos ao governo do estado:

Fernando Haddad (PT)

Rodrigo Garcia (PSDB)

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

Vinícius Poit (Novo)

Elvis Cezar (PDT)

Onde assistir?

Além da transmissão pela TV Cultura, é possível assistir ao vivo gratuitamente pelo UOL. Há também a possibilidade de assistir pelas redes sociais como: YouTube , Facebook, Twitter e Tik Tok do UOL e da Folha de S.Paulo. Haverá transmissão, ainda, pelas rádios Cultura FM (103,3) e Cultura Brasil (FM 77,9 e AM 1200).

Como vai ser o debate?

Primeiro bloco: no primeiro, será feita uma pergunta a todos os candidatos e haverá um confronto direto entre eles.

Segundo bloco: no segundo bloco, jornalistas das empresas que integram o pool fazem perguntas para os candidatos e mais um confronto direto entre os candidatos acontece.

Terceiro bloco: no último, mais perguntas são realizadas, mas desta vez um jornalista pergunta a um candidato e escolhe outro candidato para comentar. O último bloco ainda contará com as considerações finais dos candidatos.

