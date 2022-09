Alan Santos/PR - 07.09.2022 Bolsonaro acena durante o Desfile Cívico-Militar por ocasião das Comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil

35% dos eleitores brasileiros avaliaram como ruins ou péssimas as declarações do presidente Jair Bolsonaro (PL) durante as comemorações do dia 7 de setembro, de acordo com pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada neste sábado (10).



Por outro lado, 40% dos eleitores disseram que as declarações foram ótimas ou boas. 18% acharam as falas regulares, enquanto 7% não souberam ou não responderam.

Durante discurso em comemoração ao Bicentenário da Independência do Brasil na última quarta-feira (7), Bolsonaro chamou a si mesmo de "imbrochável" e puxou coro de apoiadores. A palavra chegou a ser traduzida na imprensa internacional .

Além deste episódio, que marcou o dia, Bolsonaro ainda fez ataques diretos ao ex-presidente Lula e afirmou que "a história pode repetir" ao citar fatos como o golpe militar que implantou a ditadura militar no Brasil, em 1964, o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, em 2016, e sua própria eleição em 2018. "O bem sempre venceu o mal", afirmou.



Ainda de acordo com a pesquisa Ipespe/Abrapel, 36% dos eleitores acreditam que a postura de Bolsonaro e de seus apoiadores no 7 de setembro revela que o presidente não aceitará o resultado das urnas caso não seja reeleito. 51% disseram acreditar que ele aceitará o resultado, mesmo que perca. 12% não souberam ou não responderam.

