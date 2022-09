Letícia Martins - 15.08.2022 Guilherme Boulos no evento da USP

Na tarde desta sexta (9), o candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e a candidata a deputada estadual Ediane Maia (PSOL) sofreram uma ameaça de um homem armado durante uma caminhada de campanha em São Bernardo do Campo (SP). O líder do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) relatou o caso à Folha de S. Paulo e, na manhã deste sábado, compartilhou a notícia em suas redes sociais com a mensagem "Não vão nos intimidar".

Segundo Boulos, um grupo de 30 pessoas do PSOL estava fazendo uma panfletagem no centro comercial da cidade, próximo à Praça da Matriz. Quando passavam pela Rua Marechal Deodoro, um homem desconhecido gritou "Eu sou Bolsonaro" e, então, os candidatos tentaram dialogar com o rapaz.

Entretanto, Boulos afirmou que o homem levantou sua camisa e botou a mão no cabo de uma arma, que estava em sua cintura. De acordo com o candidato, não houve maiores intercorrências porque havia muita gente no entorno. O grupo, então, pediu calma e decidiu sair do local na hora.

Após o episódio, Guilherme Boulos decidiu entrar com uma representação no Ministério Público Eleitoral para pedir a investigação do caso. À Folha, o candidato afirmou que manterá sua agenda, mas avaliando formas de aumentar a segurança, e lamentou que a campanha política de 2022 esteja marcada por episódios de violência, o que é estimulado pelo presidente Bolsonaro, disse.

