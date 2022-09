Montagem Ex-presidente segue em primeiro lugar

Pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada neste sábado (10) mostra que o candidato do PT à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, mantém 44% das intenções de voto no primeiro turno das eleições. Enquanto isso, Jair Bolsonaro (PL) subiu um ponto percentual em relação à última pesquisa, alcançando 36%.



Como a margem de erro da pesquisa é de três pontos percentuais para mais ou para menos, o aumento das intenções de voto em Bolsonaro é considerado uma flutuação.

Depois dos líderes da pesquisa, aparecem o candidato Ciro Gomes (PDT), com 8% (um ponto percentual a menos que na última pesquisa) e a candidata Simone Tebet (MDB), com 5% (sem variação).

Felipe D'Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil) têm 1% das intenções de voto cada. Os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos somam 3%, enquanto os indecisos somam 2%.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno entre os líderes das pesquisas, Lula aparece com 52% das intenções de voto, contra 29% de Bolsonaro. O petista oscilou um ponto percentual para baixo, enquanto o autal presidente subiu um ponto percentual. 7% dos entrevistados disseram que anularão o voto, enquanto 2% ainda estão indecisos.

No possível segundo turno, os eleitores de Simone Tebet e Ciro Gomes vão, em sua maioria, migrar para o ex-presidente Lula. Dentre quem planeja votar em Ciro no primeiro turno, 63% devem votar em Lula no segundo, 9% em Bolsonaro e 22% devem anular. Já dentre os eleitores de Simone, 33% migrarão para Lula, 24% para Bolsonaro e 28% anularão o voto.



