Um dia antes da morte , a rainha Elizabeth II enviou carta ao Brasil felicitando o país pelo Bicentenário da Independência . A mensagem foi publicada por Melanie Hopkins, encarregada da Embaixada Britânica no Brasil.

"Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país, em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos", disse a monarca.

Bicentenário

O feriado de 7 de setembro deste ano, que marcou os 200 anos da Independência do Brasil, foi marcado pelos discursos do presidente Jair Bolsonaro (PL) .

O chefe do Executivo pediu votos ao público, criticou as pesquisas eleitorais e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e puxou um coro gritando "imbrochável" para si mesmo, em Brasília.

Os candidatos a Presidência da República nas eleições deste ano, como Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) , classificaram a atitude de Bolsonaro como "vergonhosa", "patética" e "criminoso".

Rainha no Brasil

Elizabeth II esteve no Brasil uma única vez, em 1968, quando tinha 42 anos e 15 anos no trono. Ela desembarcou no dia 1º de novembro, às 16h15 em Recife, para uma viagem de dez dias.

A rainha veio acompanhada do marido, príncipe Phillips , que faleceu em abril de 2021 aos 99 anos. Na época, 4.000 homens realizaram a segurança do casal.

Na viagem, ela passou por Recife, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, cidade que diz ter ficado "impressionada". "Em particular, impressionou-me a ideia traduzida na mais ousada e bela das arquiteturas, de se construir uma capital em torno dos três Poderes fundamentais do Estado: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário", disse a monarca.

Luto oficial

O governo federal decretou luto oficial de três dias em todo o território brasileiro em razão da morte da rainha Elizabeth II . O documento foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e por Carlos Alberto Franco França, ministro das Relações Exteriores.

"É declarado luto oficial em todo o País, pelo período de três dias, contado da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento da Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte", diz o decreto publicado em edição extra do "Diário Oficial da União".

