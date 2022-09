The Royal Family - 06.09.2022 Rainha Elizabeth II recebeu a primeira ministra Liz Truss no Castelo Balmoral

Com a saúde debilitada nos últimos dias, a Rainha Elizabeth II diminuiu os compromissos e aparições públicas. O último encontro público da monarca foi quando recebeu a recém-empossada primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, na última terça-feira (06). A soberana morreu nesta quinta-feira (08), aos 96 anos, em Balmoral, no Reino Unido .

Saindo do habitual, a monarca não recebeu a primeira-ministra no Palácio de Buckingham. Liz Truss se encontrou com a rainha no castelo de Balmoral, na Escócia.

Nesta quarta-feira (07), Elizabeth II enviou uma nota ao Brasil parabenizando o país pelo Bicentenário da Independência. A mensagem foi publicada por Melanie Hopkins, encarregada da Embaixada Britânica no Brasil.

"Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país, em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos".

"Em meio à celebração da importante ocasião dos 200 anos de independência, gostaria de parabenizar Vossa Excelência e enviar minhas felicitações ao povo da República Federativa do Brasil, lembrando com carinho da minha visita ao país, em 1968. Que continuemos trabalhando com esperança e determinação para superar os desafios globais juntos".

Julho

A rainha visitou o Thames Hospice, em Maidenhead, na Inglaterra com a filha, princesa Anne. A monarca concedeu ao NHS (o sistema de saúde pública britânico) a maior honraria civil do Reino Unido: a George Cross.

Junho

A monarca teve dois compromissos públicos neste mês. O primeiro foi o desfile da Royal Company of Archers, nos jardins do Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo. O segundo foi uma reunião no Castelo de Windsor com a governadora de New South Wales, Margaret Beazley.

Maio

Por questões de saúde, Elizabeth II não participou de todas as comemorações do seu Jubileu de Platina, quando completou 70 anos de trono. A monarca não esteve na Catedral de São Paulo, em Londres, após sentir muita dor nas costas durante o desfile que aconteceu no Palácio de Buckingham.

Ainda em maio, ela compareceu a uma tradicional competição equestre em Windsor e à inauguração da linha de metrô que leva seu nome, em Londres.

Fevereiro

A rainha teve o diagnóstico positivo para a Covid-19 em fevereiro deste ano. Dias antes, ela esteve com o major-general Eldon Millar, responsável pela ligação entre a rainha e as Forças Armadas, e seu antecessor, o contra-almirante James Macleod, no Castelo de Windsor.

