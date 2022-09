Reprodução: redes sociais/The Royal Family - 08/09/2022 Rainha Elizabeth II

O governo decretou luto oficial de três dias em todo o território brasileiro em razão da morte da rainha Elizabeth II, que faleceu aos 96 anos nesta quinta-feira (8) . O documento foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) e por Carlos Alberto Franco França, ministro das Relações Exteriores.

"É declarado luto oficial em todo o País, pelo período de três dias, contado da data de publicação deste Decreto, em sinal de pesar pelo falecimento da Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, do Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte", diz o decreto publicado em edição extra do "Diário Oficial da União".

Em publicação nas redes sociais, Jair Bolsonaro lamentou a morte da monarca. O presidente também afirmou que Elizabeth II não foi apenas a Rainha dos britânicos, mas uma rainha para todos nós".

"'Quando a vida parece difícil, os corajosos não se deitam e aceitam a derrota; em vez disso, estão ainda mais determinados a lutar por um futuro melhor'. Com tais palavras, Rainha Elizabeth II mostra por que não foi apenas a Rainha dos britânicos, mas uma rainha para todos nós.

É com grande pesar e comoção que o Brasil recebe a notícia do falecimento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II, uma mulher extraordinária e singular, cujo exemplo de liderança, de humildade e de amor à pátria seguirá inspirando a nós e ao mundo inteiro até o fim dos tempos. Muitas vezes, a eternidade nos surpreende, tirando de nós aqueles que amamos, mas, hoje, foi a vez da eternidade ser surpreendida, com a gloriosa chegada de Sua Alteza a Rainha do Reino Unido. Que Deus a receba em sua infinita bondade e conforte sua família e o povo britânico", disse o presidente do Brasil.

A Embaixada do Brasil no Reino Unido publicou uma nota de pesar em razão da morte da rainha.

"O Brasil está profundamente triste com o falecimento da rainha Elizabeth. Enquanto o mundo lamenta sua partida, lembramos com carinho sua viagem ao Brasil, onde foi recebida com muito carinho. Seu senso de dever e devoção pelo seu povo, ao longo de décadas, não será esquecido", diz o comunicado em tradução livre.

