Reprodução TV Sky News: 08.09.2022 Rainha Elizabeth II

Grandes portais de notícias de diversos países repercutiram a morte da rainha Elizabeth II nesta quinta-feira (8). A monarca, de 96 anos, ocupou o trono do Reino Unido durante sete décadas.



Portais norte-americanos, como o New York Times e o Washington Post, ressaltaram tanto a idade como os 70 da rainha no trono britânico. O francês Le Monde, trouxe a declaração de Macron na capa, enquanto La Repubblica, na Itália, manchetou "A última rainha" no portal.

Confira a capa de alguns dos principais portais internacionais:

The New York Times (Estados Unidos): "Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos."

Reprodução Capa do New York Times









The Washington Post (Estados Unidos): "Rainha Elizabeth II morre aos 96 anos."

Reprodução Capa do Washington Post





Le Monde (França): "A rainha Elizabeth está morta."

Reprodução Capa do Le Monde





El Pais (Espanha): "Morre a rainha Elizabeth II."

Reprodução Capa do El Pais





Clarín (Argentina): "Após 70 anos no trono, a rainha Elizabeth II morreu."

Reprodução Capa do Clarín





La Repubblica (Itália): "A última rainha."

Reprodução Capa do La Repubblica









