O Palácio de Buckingham anunciou, na tarde desta quinta-feira (8), a morte da rainha Elizabeth I I, monarca de 96 anos que ocupou o trono do Reino Unido pdurante sete décadas.

E, para além das mudanças que ocorrerão na Família Real britânica, que passa agora a ter Charles III como rei, o país também pode promover mudanças em alguns símbolos importantes para a população britânica.

Notas e moedas, por exemplo, podem ter alterações a longo prazo. Estima-se que há cerca de 4,5 bilhões de cédulas com o rosto da rainha em circulação no Reino Unido atualmente.

Contudo, por mais que Elizabeth seja substituída pela figura do novo monarca nas libras esterlinas, essa alteração pode levar mais de dois anos para ser concretizada.

A título de exemplo, a monarca, que asumiu o trono em 1952, apareceu nas primeiras cédulas somente em 1960. Isso porque foi realizado um recall das notas antigas. No caso das moedas, no entanto, a transição deve ser realizada mais lentamente.



Isso porque, ao longo da história, as moedas não são substituídas por meio da retirada completa de circulação do modelo anterior, mas sim pela implementação gradual do novo design.

Hino nacional

Outro símbolo britânico, este imaterial, que deverá sofrer alterações é o hino nacional do Reino Unido. Entitulada como "Deus Salve a Rainha", a canção sofreu diversas mudanças desde que foi criada.

Em 1975, por exemplo, a versão original do hino saldava George II nos seus versos. “Deus salve o grande George , nosso rei, Viva nosso nobre rei, Deus salve o rei.” A tradição é de que a letra da canção oficial britânica seja adaptada ao gênero do atual monarca.

Sendo assim, os versos devem deixar de ser "Deus salve a nossa graciosa Rainha", para passarem a terem como referência Charles III: "Deus salve nosso gracioso Rei".

