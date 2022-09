Reprodução Bolsonaro lidera intenções de voto no Sudeste

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (7) mostra que o presidente Jair Bolsonaro (PL) lidera as intenções de voto na região Sudeste pela primeira vez desde o início das campanhas eleitorais. Segundo os dados, o mandatário cresceu 6 pontos percentuais em relação ao levantamento da última semana, marcando, agora, 32% das intenções.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por outro lado, manteve os mesmos 28% registrados na última pesquisa.

O crescimento do petista, no entanto, foi maior nas regiões Centro-Oeste e Norte. Lula passou de 24% das intenções de voto para 33% nesta rodada. Já Bolsonaro, manteve 34% nas duas amostras.

Em outras regiões foi registrada a mesma tendência vista nos levantamentos anteriores. No Nordeste, Lula tem 51%, contra 19% de Bolsonaro. No Sul, o atual chefe do Executivo lidera, com 34%, enquanto o petista apresenta 30%.

Para realizar a pesquisa, o instituto ouviu dois mil eleitores presencialmente entre os dias 1 e 4 de setembro. A margem de erro prevista é de dois pontos para mais ou para menos. O registro do levantamento na Justiça Eleitoral é BR-00807/2022.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.