Reprodução/RedeTV! Amanda Klein é jornalista da Jovem Pan e da RedeTV!

Nesta terça-feira (6), Amanda Klein foi atacada por Jair Bolsonaro (PL) após fazer uma pergunta classificada pelo presidente como “leviana”. O nome da jornalista se tornou um dos mais falados nas redes sociais e um dos mais pesquisados na web.



Klein estreou numa Web TV, chamada AllTV, em 2002, pioneira no formato “crossmedia” no Brasil, quando ainda era estudante de jornalismo. Dois anos depois, ela foi contratada pela BandNews e foi repórter da área de Economia, sendo responsável por levar informações sobre a Bolsa de Valores.

Em 2007, Amanda aceitou o convite do SBT para ser repórter e ganhou destaque no canal de Silvio Santos. Na emissora, venceu o Prêmio ABCR (Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias) na categoria Jornalismo. A vitória se deu por explicar quais os melhores trabalhos sobre as rodovias brasileiras e a importância da iniciativa privada para o desenvolvimento do setor.

Em 2011, deixou o SBT para trabalhar na RedeTV!, comandando o programa Tema Quente. Kennedy Alencar apresentava a atração de Brasília e Klein entrevistava personalidades da área da cultura todas as sextas-feiras.

No mesmo ano, foi escalada para substituir Rita Lisauskas no RedeTV! News. Em 2012, foi efetivada como âncora, ganhando espaço no canal. Em 2013, apresentou o É Notícia, além de mediar debates nas Eleições do Rio de Janeiro de 2014.

Dois anos depois, ao lado de Mariana Godoy, comandou debates eleitorais para as prefeituras de Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Já em 2018, junto com Boris Casoy, comandou o encontro de candidatos à Presidência.

Em 2020, Amanda foi escalada para ser comentarista do Opinião no ar, apresentado por Luís Ernesto Lacombe. Em 2021, aceitou trabalhar na Jovem Pan e fazer parte do Programa 3 em 1. No entanto, meses depois, deixou a atração por considerar o “ambiente tóxico”.

A jornalista segue na Jovem Pan, participando de outros programas e fazendo entrevistas com políticos. Klein tem posicionamentos mais próximos de políticos de esquerda, então é tratada como uma exceção dentro do canal, que é visto pelo público como de direita.

