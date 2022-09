Reprodução/Youtube Lula durante ato no Maranhão

A paciência da direção do PT com Ciro Gomes (PDT) acabou. A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avisou o presidente pedetista, Carlos Lupi, que o partido não poupará mais o ex-governador do Ceará. Na avaliação do partido, o ex-ministro passou dos limites, servindo como linha auxiliar do bolsonarismo.



Inicialmente, Lula pediu para sua equipe que não realizasse críticas a Ciro e focasse apenas no presidente Jair Bolsonaro (PL). Na avaliação do ex-presidente, em um eventual segundo turno, ter Gomes em seu palanque seria muito importante. Com troca de provocações no primeiro turno, tal imagem ficaria difícil de acontecer.

No debate da Band, o petista chegou a dizer que conversaria com o ex-aliado e afirmou que admirava muito o ex-ministro. Porém, o pedetista não quis fazer a “boa vizinhança” e desceu um “soco”, como tem sido dito na campanha do PT, ao responder o ex-presidente.

Mesmo assim, a equipe de marketing de Lula decidiu poupar o pedetista, assim como Simone Tebet (MDB), visando o voto útil e também, um eventual segundo turno contra Bolsonaro, tê-los ao lado durante a segunda parte da campanha.

Só que a entrevista de Ciro para o programa Pânico, na última segunda-feira (5), desagradou a cúpula petista. Nem Lula foi capaz de segurar o seu grupo. O ex-governador voltou a falar sobre a saúde do líder nas pesquisas e o atacou mais vezes que o atual presidente da República.

O entendimento por parte do PT é que o antigo ministro tem buscado votos da direita e usado o ex-presidente para alcançar seu objetivo. Sendo assim, a campanha resolveu mudar a estratégia e agora o criticará também.

Nesta terça (6), Lula alfinetou Ciro ao afirmar que “tem gente com 5% que sonha em chegar a 40%”, então é possível que, com 40%, também consiga mais 5% para vencer a eleição no primeiro turno.

O PT quer liquidar a eleição no dia 2 de outubro para que o ex-presidente se dedique exclusivamente nas campanhas estaduais. Ele quer muito que Fernando Haddad (PT) e Marcelo Freixo (PSB) vençam em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente.

