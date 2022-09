Reprodução: The Independent Boris Johnson declarou apoio ao governo de Liz Truss

O ex-primeiro ministro do Reino Unido Boris Johnson fez seu discurso de despedida na manhã desta terça-feira (6) em Downing Street, na frente da sede do governo britânico. Agora, o país está oficialmente sob comando de Liz Truss, que foi empossada também nesta terça-feira pela rainha Elizabeth 2ª, em um castelo da família real.

Boris Johnson começou seu discurso agradecendo os funcionários do governo britânico e os feitos realizados ao longo de seu mandato.

"Um novo primeiro-ministro irá em breve ao encontro de um fantástico grupo de funcionários públicos. As pessoas que fizeram o Brexit, as pessoas que entregaram a vacina mais rápida na Europa. E nunca se esqueça: 70% de toda a população recebeu a dose em apenas seis meses, mais rápido do que qualquer país comparável. As pessoas que organizaram esses rápidos fornecimentos de armas às heróicas forças armadas ucranianas, uma ação que pode muito bem ter ajudado a mudar o curso da maior guerra europeia em 80 anos", afirmou.

Ele também agradeceu aos evolvidos por ter colocado a "economia em movimento novamente" a partir de julho do ano passado, "apesar de toda a oposição, todos os opositores".

"Temos e continuaremos a ter essa força econômica para dar às pessoas o dinheiro de que precisam para superar esta crise de energia que foi causada pela guerra cruel de Putin. Se Putin pensa que pode ter sucesso chantageando ou intimidando o povo britânico, então ele está totalmente iludido", disse.

Ao longo do discurso, o ex-premiê relembrou outros feitos de seu governo, como ter tornado as ruas mais seguras — segundo ele, o crime nos bairros caiu 38% nos últimos três anos —, a construção de mais hospitais, investimento na educação. Ele destacou ainda que o setor privado vem investindo no Reino Unido, o que vem refletindo na queda do desemprego.

"[Há] mais empresas de tecnologia de bilhões de libras brotando aqui do que na França, Alemanha e Israel juntos. E, como resultado, o desemprego está a níveis não vistos desde que eu tinha cerca de dez anos", afirmou.

Ao final do discurso, Boris Johnson reforçou estar "orgulhoso" do trabalho que fez e agradeceu novamente ao povo britânico pela confiança nele depositada. Ele reconheceu que este é um momento "difícil" para a economia e para as "famílias em todo país", mas disse que o Reino Unido pode e irá superar essas dificuldades e ofereceu apoio ao governo de Liz Truss.

"Não oferecei a este governo nada além do mais fervoroso apoio. É hora de todos nós apoiarmos Liz Truss e seu programa", disse.