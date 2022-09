Reprodução Youtube - 06.09.2022 Bolsonaro durante sabatina da Jovem Pan

A jornalista Amanda Klein, da Jovem Pan, questionou o presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre suspeita de irregularidades levantadas por reportagem do UOL, que apresenta suspeitatas de que Bolsonaro e seus familiares teriam comprado imóveis com dinheiro vivo.

No início da resposta, o presidente menciona que o marido de Amanda Klein, o empresário Paulo Ribeiro, é seu apoiador. Bolsonaro afirma ainda que a jornalista foi "leviana" na pergunta.

'Você é casada com pessoa que vota em mim', disse a jornalista. Amanda Klein respondeu que vida particular não estava em discussão.

Veja o vídeo:

Sobre as suspeitatas de que Bolsonaro e seus familiares teriam comprado imóveis com dinheiro vivo, o presidente argumenta que a reportagem foi uma "covardia" e que deixou de esclarecer 'a suposta origem ilegal do dinheiro'.

De acordo com especialistas, a compra de imóveis com dinheiro vivo pode ser indício de uma possível lavagem de dinheiro.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.