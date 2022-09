Clauber Cleber Caetano/PR - 10.08.2022 Jair Bolsonaro (PL)

A campanha do presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), começou, hoje, a veicular na TV e internet um vídeo em que o chefe do Executivo convida apoiadores a participarem dos atos do Dia da Independência, em Brasília e no Rio de Janeiro.

"Neste 7 de Setembro, eu convido as famílias brasileiras a irem às ruas para comemorar os 200 anos da nossa independência. Em paz e harmonia, vamos saudar a nossa independência. Compareça. A festa é nossa, é do nosso Brasil e da nossa bandeira verde e amarela", disse o presidente.

Os atos em comemoração ao bicentenário da Independência ocorrem em meio a um ambiente de tensão entre o presidente e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Há menos de um mês do primeiro turno, o ministro Edson Fachin alegou, ontem, risco de violência política nas eleições deste ano. Ele também limitou trechos de decretos em que o Bolsonaro havia facilitado a compra e o porte de armas de fogo.

Deputados e Senadores de oposição ao governo federal e órgãos como o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União têm realizado mobilizações para que o Ministério da Defesa seja obrigado a suspender a mobilização em Copacabana. No entanto, nenhuma teve sucesso até o momento.

A oposição alega que a concentração da militância apoiadora do presidente no Rio de Janeiro deve provocar novos atos com pautas antidemocráticas, como os de 2021. Em um deles, Jair Bolsonaro xingou o ministro do STF Alexandre de Moraes de "canalha".

Na semana passada, o presidente minimizou a hipótese em transmissão no Youtube.

"Se alguém for querer me acusar de atos antidemocráticos, eu quero pagar para fazer parte do processo depois por atos antidemocráticos. Vou deixar bem claro aí. Ficam fazendo covardia com pessoas inocentes por aí", disse.

