O candidato à Presidência pelo PDT, Ciro Gomes, comentou mais uma vez sobre a declaração de que o comício apresentado para empresários, no Rio de Janeiro, ser "para gente preparada, imagina explicar isso na favela". Nesta sexta-feira (02) ele afirmou que "é uma hipocrisia demagógica que pretende aviltar o debate. Fazer a gente pedir desculpa porque estuda".

Veja o vídeo de Ciro durante a Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) na tarde de quarta-feira (31).

"Querem agora estabelecer para mim, alguma distinção hipócrita como se eu, ao falar a um conjunto de ilustres juristas, tivesse a mesma facilidade que eu tenho quando sistematicamente abordo a questão dos pobres. É uma hipocrisia demagógica que pretende aviltar o debate. Fazer a gente pedir desculpa porque estuda, porque aborda a complexidade dos problemas, embora traduzi-los seja tarefa nossa", disse o candidato em evento na OAB/SP nesta sexta-feira.

Durante o evento, Ciro condenou o atentado a vida da vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. Segundo o pedetista, o caso "enche os brasileiros de vergonha por ter sido um compatriota nosso que fez esse ato criminoso".

Ele ainda relacionou o caso da tentativa de assassinato na Argentina com o homicídio do petista Marcelo Arruda, no Paraná, em julho. "Se recusam, querem simplificar de uma forma grosseira, incitando paixões e ódios que estão produzindo esse tipo de episódio", disse, sobre os líderes da disputa. Segundo Ciro, a polarização arma "radicais enlouquecidos".

Lula e Bolsonaro

Ciro Gomes afirmou que será muito difícil “quebrar a polarização" entre Bolsonaro e Lula, mas que trabalhará para chegar ao segundo turno.

"Todos os candidatos da polarização têm compromisso com a mesma matriz, que se traduz no prático no Brasil: câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, política de preços da Petrobras, teto de gastos e autonomia do Banco Central. Piloto automático, deixa tudo como está. E a gente promete picanha e cerveja de um lado e combate ao comunismo de outro. Podem rir porque isso é o que está acontecendo no nosso país, se nós não desarmarmos essa bomba. Tem 30 dias para gente fazer isso. Estou muito crente que estamos conseguindo. Não será fácil, mas estamos conseguindo", disse Ciro aos advogados.

O ex-governador do Ceará considera Lula muito diferente de Bolsonaro . “Qualquer imbecil sabe que o Lula é diferente do Bolsonaro. Eu estou falando do modelo. É rigorosamente o mesmo: câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação”, declarou.

“Há 15 anos, essa estagnação econômica faz com que a capacidade instalada brasileira esteja ocupada 80%, 75%. Ora, quem é o empresário que vai investir num país em que a capacidade de investimento já instalada não dá conta de otimizar o investimento? E a produtividade da economia brasileira está indo para o brejo", completou.

Pesquisas eleitorais

O candidato Ciro Gomes oscilou positivamente segundo a Pesquisa Datafolha divulgada ontem (02). Ele passou de 7% para 9%, permanecendo na margem de erro. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva segue na liderança com 45%. Jair Bolsonaro, do PL, tem 32%.

