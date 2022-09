Reprodução/YouTube - 02.09.2022 Pedetista criticou os dois adversários

Nesta sexta-feira (2), o candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) voltou a criticar os adversários Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Porém, em discurso na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de São Paulo, o pedetista afirmou que o petista é diferente do atual presidente da República.



O ex-governador do Ceará, que cresceu na última pesquisa divulgada pelo Datafolha, saindo de 7% para 9% das intenções de voto, disse que será muito difícil “quebrar a polarização” entre Bolsonaro e Lula, mas que trabalhará para chegar ao segundo turno.

"Todos os candidatos da polarização têm compromisso com a mesma matriz, que se traduz no prático no Brasil: câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, política de preços da Petrobras, teto de gastos e autonomia do Banco Central. Acabou. Piloto automático, deixa tudo como está. E a gente promete picanha e cerveja de um lado e combate ao comunismo de outro. Podem rir porque isso é o que está acontecendo no nosso país, se nós não desarmarmos essa bomba. Tem 30 dias para gente fazer isso. Estou muito crente que estamos conseguindo. Não será fácil, mas estamos conseguindo", explicou.

Na sequência, ele deixou claro que considera Lula muito diferente de Bolsonaro. “Qualquer imbecil sabe que o Lula é diferente do Bolsonaro. Eu estou falando do modelo. É rigorosamente o mesmo: câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação”, destacou.

“Há 15 anos, essa estagnação econômica faz com que a capacidade instalada brasileira esteja ocupada 80%, 75%. Ora, quem é o empresário que vai investir num país em que a capacidade de investimento já instalada não dá conta de otimizar o investimento? E a produtividade da economia brasileira está indo para o brejo", completou.

Ciro já revelou que considera o ex-presidente um democrata, enquanto enxerga Bolsonaro como autoritário e um risco para a democracia brasileira. Segundo ele, caso chegue ao segundo turno, prefere enfrentar Lula.

