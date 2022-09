Reprodução - 31.08.2022 Site com nome em domínio de Bolsonaro mostra charge do presidente representando com características de Hitler e vários bois ao seu redor





O site bolsonaro.com.br, que era o domínio oficial do presidente da República Jair Bolsonaro (PL) e passou a mostrar críticas ao governo e a reproduzir imagens do líder do executivo caracterizado como Hitler e o diabo, saiu do ar na manhã desta quinta-feira (1). Ao acessar a página, aparece a mensagem que o endereço não pode ser encontrado.

O ministro da Justiça, Anderson Torres, anunciou ontem que pediu à Polícia Federal a abertura de um inquérito para apurar o caso. O site era registrado por uma empresa do Distrito Federal e utilizado como meio de divulgação do governo.

O endereço foi comprado por um empresário do ramo de papelão do Paraná pelo valor de R$ 20 mil. Outros domínios de sites relacionados a Carlos Bolsonaro e à primeira-dama Michelle Bolsonaro também foram vendidos a opositores recentemente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.