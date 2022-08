Reprodução - 31.08.2022 Site com nome em domínio de Bolsonaro mostra charge do presidente representando com características de Hitler e vários bois ao seu redor

Na internet, um site com domínio "bolsonaro.com.br" traz charges e textos com duras críticas ao atual mandatário do país Jair Bolsonaro (PL).

Reprodução - 31.08.2022 Bolsonaro é representado vermelho, rindo e com chifres saindo da testa.

Nos diversos conteúdos divulgados na página, que afirma não ser administrado e nem pertencer à família Bolsonaro, há imagens que chamam atenção, por exemplo, do chefe do Executivo vestido como o líder nazista Adolf Hitler e outra com ele rindo, vermelho e com chifres.

Nos textos, que fazem diversos ataques e críticas ao presidente, Bolsonaro é relacionado com casos de corrupção, como a distribuição de verbas do MEC a pastores e a investigação que envolve um de seus filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL), em relação a prática de rachadinha em seu gabinete.

"Bolsonaro nunca escondeu que é autoritário. Em suas três décadas como político, ele sempre apoiou a violência, a estupidez, e a quebra da ordem democrática”, diz uma das publicações.

Sem identificar os responsáveis, o site se afirma como "uma galeria de arte digital e acervo jornalístico relacionado à família Bolsonaro".

Reprodução - 31.08.2022 Na charge, o presidente é retratado meio humano e meio cabra, pequenos homens representando as Forças Armadas aparecem "mamando em suas tetas"

Reprodução - 31.08.2022 Nesta charge, Bolsonaro aparece com uma cobra saindo da boca e um nariz de madeira grande em referência ao personagem Pinóquio, ao lado o salmo bíblico 140

Reprodução - 31.08.2022 Na charge, Bolsonaro é representado por um cachorro preso por uma coleira que sai de uma bomba de combustível ao lado do ex-presidente americano Donald Trump

Reprodução - 31.08.2022 Em meio a um cenário de mortes durante a pandemia, Bolsonaro aparece com uma arma atirando vírus

O domínio, que não faz parte dos canais virtuais oficiais divulgados pelo presidente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no registro de sua candidatura à reeleição, conta ainda com uma contagem regressiva para o fim da primeira gestão do mandatário caso ele não seja eleito dizendo:

"Logo poderemos comemorar o fim desta terrível presidência, mas não vamos nos iludir: O bolsonarismo persistirá. A batalha contra o neofascismo deve continuar. Resistiremos, e venceremos."

Leia também TSE determina critérios para excluir fake news contra candidatos

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.