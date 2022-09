Divulgação/PTB Kelmon Luís da Silva Souza ao lado de Roberto Jefferson

Com a candidatura de Roberto Jefferson negada pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral), o PTB deve anunciar nesta quinta-feira (1°) o padre ortodoxo Kelmon Luís da Silva Souza como substituto do ex-deputado federal para disputar à Presidência da República. O pastor Luiz Cláudio Gamonal ocupará a função de vice da chapa.



Jefferson não poderá concorrer por estar inelegível até o fim de 2023, período referente ao prazo de oito anos depois de cumprir uma pena de condenação. Em 2012, o ex-parlamentar foi condenado pelo STF a sete anos de prisão por conta da sua participação no Mensação.

No entanto, a pena foi extinta, em 2016, pelo ministro Luís Roberto Barroso após um indulto da então presidente Dilma Rousseff (PT). A decisão não encerrou outros efeitos da condenação, como a inelegibilidade.

Após a decisão do TSE, a defesa de Roberto Jefferson não irá recorrer da decisão e o PTB lançará Kelmon e Luiz Cláudio como candidatos a presidente e vice, respectivamente.

Kelmon é padre ortodoxo, porém, não está integrado na comunhão das Igrejas Ortodoxas do Brasil. Ele é conhecido por defender pautas do governo Bolsonaro e convocar manifestações em favor do presidente da República. Luiz Cládio é diretor do Movimento Cristão Conservador do PTB.

Já Roberto Jefferson segue em prisão domiciliar por decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ele é acusado de ter participado de uma organização criminosa que atacava magistrados do STF e TSE.

Apesar de enfrentar problemas na justiça, o ex-deputado se lançou candidato à Presidência no começo de agosto, mas não conseguiu receber verba do Fundo Eleitoral e foi proibido de aparecer na propaganda eleitoral gratuita na televisão e no rádio.

