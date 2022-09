Reprodução/Twitter - 01.09.2022 Ciro Gomes se defendeu após declaração sobre favelas

Nesta quinta-feira (1°), o candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) afirmou ser vítima de “hipocrisia” por conta da repercussão negativa sobre sua declaração em relação aos moradores de favelas.



Na quarta (31), o pedetista participava de um evento na Federação das Indústrias do Rio de Janeiro e declarou que o encontro foi um “comício para gente preparada”. Na sequência, falou que teria um “serviço pesado” ao abordar o assunto em periferias do Brasil.

O posicionamento de Ciro repercutiu nas redes sociais de maneira negativa. Ele chegou a dizer, na noite de ontem, que as críticas estavam sendo feitas com “má fé”. Hoje, em São Paulo, o candidato voltou a se defender.

"Quando você trata do efeito da taxa de câmbio no desmonte da indústria nacional, quando você trata da política monetária como deformação da taxa de câmbio do país, você está falando uma certa linguagem que só pessoas que tiveram a oportunidade de se iniciar naquele assunto compreendem", comentou.

"Eu estou tentando que haja muita gente fazendo o que eu estou fazendo, subir o morro, onde eu estava anteontem, explicando pedagógica e humildemente para as pessoas do que se trata. Mas eu não posso fazer isso sozinho. É só isso o que eu disse. O resto, hipocrisia da mais rasa e pura", completou.

