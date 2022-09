Reprodução/Jovem Pan - 25.08.2022 Ciro critica repercussão de fala durante encontro com empresários

Ciro Gomes , candidato do PDT nas eleições presidenciais deste ano, criticou a repercussão de uma fala sua feita durante encontro com empresários na Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro), na tarde desta quarta-feira (31).



Ao explicar seu plano econômico, ele disse que seu discurso não seria compreendido por moradores de favelas. A fala ocorreu após a apresentação, quando o empresário Luiz Césio Caetano comparou o discurso do presidenciável com uma aula.

O pedetista, então, interrompeu o empresário e afirmou que não se tratava de uma aula, mas sim de um comício. Em seguida, ele disse a frase que causou a indignação de algumas pessoas.

"Na verdade, é um comício, né... Um comício para gente preparada, você imagina eu explicar isso na favela, né", enfatizou Ciro.

À noite, o candidato à Presidência fez uma série de posts no seu perfil oficial do Twitter, e afirmou que a palestra foi realizada com a utilização de termos "extremamente técnicos", e que poucas pessoas conseguiriam entender.



"A pior luta da sinceridade é contra a hipocrisia. Fiz uma palestra na Firjan sobre temas extremamente técnicos - capazes de serem entendidos por poucos - e conclui com uma autocrítica por usar linguagem tão técnica. Daí a dizer que menosprezei moradores das favelas é muita ma fé", postou.

O presidenciável também acusou o petismo e o bolsonarismo de disseminarem fake news devido ao seu crescimento nas pesquisas.



"Isso não se dá por acaso. Com medo do nosso crescimento, as máquinas do ódio do petismo e do bolsonarismo destamparam suas usinas de agressões, fake news e manipulações. Assista ao vídeo e tire suas próprias conclusões", escreveu.

