Reprodução/YouTube - 17.08.2022 Geraldo Alckmin garante que terá papel importante

Nesta quinta-feira (1°), surgiu a informação Geraldo Alckmin é o grande favorito para ser ministro da Economia em um eventual governo Lula, mas o ex-governador do São Paulo tem desconversado sobre o assunto ao dialogar com aliados. O vice da chapa petista tem dito para empresários de diversos setores que sua função só será definida depois que a eleição acabar.



O nome de Alckmin virou a principal aposta para assumir a pasta econômica, fato noticiado em primeira mão pela Folha de S.Paulo. A repercussão caiu como uma bomba na cúpula do PT, que tem trabalhado ao longo das últimas semanas para não deixar vazar possíveis profissionais para ocupar ministérios em um possível novo mandato de Lula.

Não por acaso, o ex-presidente desconversou, na última quarta (31), ao ser questionado se ele já tinha escolhido alguém para comandar o Ministério do Meio Ambiente. O petista explicou que esse tipo de decisão só será tomada depois da eleição, caso saia vitorioso.

A ordem para todos da campanha é que o foco seja apenas apresentar os projetos de Lula para o país, sem ter qualquer tipo de soberba e arrogância. Por conta disso, Alckmin tem dito para aliados que qualquer função em um futuro governo do PT só será discutida após o fim da corrida eleitoral.

Aliás, o ex-governador de São Paulo tem feito elogios para Aloizio Mercadante. Na avaliação dele, não será nenhuma surpresa se o presidente da Fundação Perseu Abramo ocupar o cargo. Porém, sempre ressaltando que nada foi discutido, que é apenas uma opinião pessoal e a decisão final será de Lula.

O antigo chefe do Palácio dos Bandeirantes tem pedido para os empresários próximos que analisem com carinho os projetos apresentados pela sua chapa. Geraldo tem mostrado muita convicção que o país voltará a crescer se Lula retornar ao poder.

A única coisa que Alckmin tem deixado muito claro aos seus aliados é que ele terá papel importante em um eventual governo, porque foi a palavra dada pelo ex-presidente da República.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.