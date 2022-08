Reprodução/Youtube A candidata à Presidência da República Simone Tebet (MDB)

A candidata à Presidência da República Simone Tebet (MDB) entrou com ação no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a campanha de reeleição de Jair Bolsonaro (PL). A emedebista aponta que a primeira-dama, Michelle Bolsonaro, teria participado de propaganda exibida na TV, na última segunda-feira (29), por tempo acima do limite permitido.

A ação está embasada no fato de que "apoiadores" só podem estar presentes em 25% do tempo de cada propaganda eleitoral e a participação de Michelle teria ultrapassado isso. Tebet também argumenta que a participação da primeira-dama pode trazer benefícios à campanha do presidente de forma irregular. Por esse motivo, ela pede que o vídeo seja retirado do ar e tenha sua veiculação proibida.





A campanha de Bolsonaro aposta na participação de Michelle como meio para reduzir a rejeição do presidente junto ao eleitorado feminino. No vídeo em questão, a primeira-dama fala sobre o impacto da transposição do Rio São Francisco e destaca os benefícios da obra para as mulheres.

