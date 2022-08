Reprodução: Flickr - 31/08/2022 Segurança Pública realiza operação contra furto de cabos e fios na capital paulista

A Prefeitura de São Paulo dá apoio à Operação Sinal Verde Fase 2, ação da Secretaria de Estado da Segurança Pública para reduzir o furto de fios, cabos e equipamentos na cidade, além de evitar os transtornos causados pela falta de energia em semáforos.

A Operação, iniciada nesta quarta-feira (31) será executada por prazo indeterminado pelas polícias Militar e Civil integradas com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), Regula SP, Secretaria de Segurança Urbana e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

A ação consiste na distribuição de viaturas de forma estratégica pela capital, impedindo o vandalismo nos equipamentos e agindo repressivamente se o infrator for identificado. A Fase 1 da Operação Sinal Verde, desenvolvida pela Polícia Civil, com apoio da GCM contra os receptadores, continua sendo realizada normalmente.

Medidas da CET

Para minimizar o volume das ocorrências, a CET tem feito o alteamento e reforço nas portas e instalação de alarmes sonoros nos controladores semafóricos; a concretagem e soldagem das tampas das caixas de passagem da fiação elétrica e das janelas, assim como a inspeção das colunas semafóricas. Além disso, mantém parceria com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), polícias Civil e Militar e a GCM para a adoção de medidas que combatam esse tipo de crime tão nocivo à cidade.

Mais de 3.500 furto

Conforme levantamento da CET, no período de janeiro a julho deste ano, foram registradas 3.875 ocorrências de furtos e vandalismo contra o parque semafórico paulistano. O número representa, em média, 19 equipamentos danificados por dia. Esses dados significam um aumento de 40,19% em relação ao mesmo período de 2021, quando foram contabilizadas 2.764 ocorrências.

Quanto à fiação elétrica, de janeiro a julho foram reinstalados 256 quilômetros de fios nos equipamentos alvos de dano ao patrimônio. É a distância aproximada entre São Paulo e a cidade de São Carlos, no interior paulista.

Durante todo o ano de 2021, a CET registrou 5.237 ocorrências de furto e vandalismo de componentes de equipamentos de sinalização semafórica na cidade de São Paulo. Destaque para os controladores semafóricos, num total de 283 furtados e vandalizados e aproximadamente 391.090 metros de cabos elétricos furtados.

Em 2020 a CET registrou 4.554 ocorrências de furto e vandalismo de componentes de equipamentos de sinalização semafórica na cidade de São Paulo. Foram furtados aproximadamente 393 quilômetros de cabos elétricos. Em 2019, foram 1.969 ocorrências de furto e vandalismo, totalizando 185 quilômetros de cabos elétricos além de componentes eletrônicos de energia e controle.

Zonas Leste e Sudeste

O vandalismo de um controlador pode afetar o funcionamento de até cinco cruzamentos semaforizados em uma mesma região. A área central da cidade costuma concentrar o maior número de falhas por furto ou vandalismo. Neste ano, entretanto, verifica-se um aumento significativo nas zonas Leste e Sudeste.

São Paulo tem o maior parque semafórico do país, com 6.666 cruzamentos e travessias semaforizadas. No ano passado, ocorreram 283 furtos/vandalismos em controlador, uma média de 23 por mês. Neste ano, até julho, o número foi de 230 casos com média mensal de 33.

Denúncia

Os danos causam prejuízos e, principalmente, colocam em risco a segurança dos pedestres e condutores. Durante todo o ano passado foram registrados 32 flagrantes de furto ou vandalismo de semáforos. De janeiro a julho de 2022, foram 12 flagras. A população tem como denunciar essas ações: ao flagrar um ato criminoso, faça a denúncia pelo 190 ou 156.

Locais

Confira abaixo os endereços com mais ocorrências de furtos e vandalismo em julho 2022 na capital:

– Praça César Washington A. de Proença x Av. Jaguaré

– Estrada Turística do Jaraguá x R. Jurumim

– Av. Sen. Queiroz x Pça Alfredo Issa

– Estrada M’ Boi Mirim x R. Humberto de Almeida

– R. Cons. Carrão x R. Treze de Maio

– Av. Ipiranga x Av. Rio Branco

– Av. Escola Politécnica x R. Prof. Gilio Sattin

– R. Tamandaré x R. José Getúlio

– R. Gustav Willi Borghoff x R. Jose de Oliveira Coutinho

– Av. Escola Politécnica x Av. Torres de Oliveira

– Av. Santo Amaro x R. Eleutério

– R. Gustav Willi Borghoff x R. Jorn. Aloysio Biondi

– Av. São João x R. Vitória

– R. Barra do Tibaji x R. Matarazzo

– Av. São João Al. Nothmann

– R. dos Estudantes x R. Cons. Furtado

Vias recordistas de furtos e vandalismo no período de janeiro a julho

- Av. do Estado

- Av. Marechal Tito

- Estrada do Imperador

- R. Brig. Tobias

- Av. São Miguel

- Av. Gov. Carvalho Pinto/Av. Calim Eid

- Praça César Washington Alves de Proença

- R. Teixeira Leite

- Av. Líder

- R. Victorio Santim

- Estrada Turistica do Jaraguá

- Av. Carlos de Campos

- Av. Br de Alagoas

- Av. Dr. Assis Ribeiro

- Av. Pacaembu

- Av. Ipiranga

- Av. Aricanduva

- Av. Eng. Armando de Arruda Pereira

- Av. Itaquera

- Av. dos Metalúrgicos

