Reprodução - 01.06.2022 Lula quer vencer no primeiro turno

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai trabalhar nos próximos dias para conquistar os eleitores de Ciro Gomes (PDT), segundo aliados. O petista tentará convencer aos apoiadores do pedetista seguirem no voto útil, eliminando qualquer possibilidade de vitória do presidente Jair Bolsonaro (PL).



O ex-presidente montou uma estratégia para chamar a atenção dos “ciristas” já no debate da Band. Apesar de ser criticado pelo ex-governador do Ceará, Lula não quis ir para o embate, elogiou seu ex-ministro e afirmou que os dois vão conversar para, quem sabe, formalizar uma aliança no segundo turno.

Na avaliação da cúpula do PT, não há nenhuma chance do Ciro estar no mesmo palanque que o petista no segundo turno. Porém, o ex-chefe do executivo federal nem quer que isso ocorra, pois seu maior objetivo é alcançar a vitória já no primeiro turno, focando nas campanhas estaduais.

Para interlocutores, Lula explicou que as pesquisas mostram que seu eleitorado está consolidado – atualmente, o ex-presidente tem ficado entre 43% e 46% dos votos – e que precisa conquistar eleitores de outros candidatos. O que mais se aproxima do seu espectro político é o ex-governador.

Os relatórios dos institutos também apontam que mais de 50% do que dizem que votarão em Ciro sinalizam mudar de voto, caso algum outro candidato tenha a chance de derrotar Bolsonaro no primeiro turno. Como o pedetista tem em torno de 8%, o petista acredita que pode conquistar cerca de 4% do seu ex-ministro.

Por isso o pedido dele é que o partido e apoiadores não ataquem o ex-governador e dialoguem com quem pretende cogita usar o voto útil. Lula deixa claro que, apesar do favoritismo, um segundo turno “é outra eleição” e ele quer evitar qualquer tipo de risco de derrota.

Além disso, o ex-presidente reforçará, em entrevistas, que Ciro foi muito importante no seu governo e que fará de tudo para tê-lo ao seu lado novamente.

