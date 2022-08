Reprodução/Twitter Michelle em vídeo de campanha de Jair Bolsonaro





A primeira-dama Michelle Bolsonaro participou, pela primeira vez, da campanha de Jair Bolsonaro (PL) em inserção exibida nesta terça-feira (30) na TV. O movimento ocorreu após a campanha do próprio presidente reconhecer o deslize do candidato ao atacar a jornalista Vera Magalhães no primeiro debate presidencial exibido pela Band e TV Cultura.

No vídeo de 30 segundos, Michelle exalta a finalização da obra da transposição do Rio São Francisco e o seu impacto na vida da população. A primeira-dama faz um forte aceno às mulheres nordestinas, região do país em que Bolsonaro enfrenta maior dificuldade para conquistar votos.

"A água chegou no sertão, trouxe vida, alegria e esperança. A mulher sertaneja que carregava lata d'água na cabeça agora pode usar a sua força para voltar à escola ou para tirar o alimento que está brotando na terra", disse a primeira-dama.

Michelle também destaca que a mulher "merece e deve ser o que quiser" e afirma que junta outras mulheres, está construindo "um Brasil para elas, com elas e por elas".

A campanha de Jair Bolsonaro busca realizar iniciativas para reduzir a rejeição feminina ao candidato à reeleição. Em uma destas ações, o presidente vai promover, no início da tarde desta quarta-feira (31), uma motociata que será guiada por mulheres pela primeira vez.

