Reprodução: agência brasil - 12/08/2022 Propaganda eleitoral

Dados coletados pela pesquisa PoderData , realizada entre entre 28 e 30 de agosto, apontam que 60% dos brasileiros já assistiram ou ouviram alguma propaganda eleitoral de um presidenciável na televisão ou no rádio. 36% dos entrevistados alegaram ainda não ter visto ou ouvido nenhuma, enquanto 4% não lembram se tiveram contato com as inserções de campanha.

O horário eleitoral gratuito em rádio e TV começou em 26 de agosto, dois dias antes do início do levantamento. As propagandas são veiculadas em dois blocos de 12 minutos e 30 segundos aos sábados, terças e quintas-feiras.

Tempo de TV dos candidatos:

Lula (PT) - 3 minutos e 29 segundos

Jair Bolsonaro (PL) - coligação Para o Bem do Brasil (PL, PP E Republicanos) - 2 minutos e 38 segundos

Simone Tebet (MDB) - coligação Brasil Para Todos (MDB, PSDB, Cidadania e Podemos) - 2 minutos e 20 segundos

Soraya Thronicke (União Brasil) – 2 minutos e 10 segundos

Ciro Gomes (PDT) – 52 segundos

Roberto Jefferson (PTB) – 25 segundos

Felipe d’Avila (Novo) – 22 segundos



A pesquisa também aponta estratificações. No quesito regional, o Centro-Oeste concentra o maior número de pessoas (66%) que alegam ter assistido ou ouvido alguma propaganda eleitoral de um presidenciável. A menor taxa está na região Sul (47%).





O levantamento também indica que 67% das pessoas com mais de 60 anos viram ou ouviram propaganda de algum candidato à presidência, enquanto 30% não. Em relação à escolaridade, 63% das pessoas com nível superior tiveram contato com os materiais.

O menor índice de pessoas que acessaram as campanhas pela TV ou rádio está entre os que recebem até 2 salários mínimos, 40% não viram propagandas de presidenciáveis.

O levantamento ouviu 3.500 eleitores de 28 a 30 de agosto de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos em um intervalo de confiança de 95%.

