Dmitry Peskov, o porta-voz do Kremlin, afirmou que o ex-líder da União Soviética Mikhail Gorbachev "ficará para sempre na história" da Rússia, mas que ele se enganou sobre o Ocidente. O último líder da URSS morreu aos 91 anos nesta terça-feira (30) . Segundo a imprensa russa, ele enfrentava "uma severa e prolongada doença".

Ele presidiu o Partido Comunista da União Soviética (URSS) entre os anos de 1985 e 1991. Em 1990, Gorbachev ganhou o Prêmio Nobel da Paz, após ter colocado fim a Guerra Fria . Ele também é conhecido por ter colapsado o regime autoritário da União Soviética.

Segundo a imprensa russa, Peskov disse que o ex-líder "queria sinceramente acreditar que a Guerra Fria acabaria e que haveria um eterno período romântico entre a nova União Soviética e o Ocidente".

"Esse romantismo não aconteceu. Nenhum houve um período romântico, uma lua de mel de 100 anos não se concretizou e a sede de sangue de nossos oponentes se mostrou”, disse. O porta-voz do Kremlin também declarou que Gorbachev era um "estadista extraordinário".

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, prestou condolências nesta quarta-feira (31) à família e amigos do ex-mandatário. "Grandes atividades humanitárias, caritativas e educacionais", disse Putin.

Leia a nota de Putin na íntegra

“Aos parentes e amigos de M.S. Gorbachev

Por favor, aceite nossas mais profundas condolências pela morte de Mikhail Sergeevich Gorbachev. Mikhail Gorbachev foi um político e estadista que teve um enorme impacto no curso da história mundial. Ele liderou nosso país em um período de mudanças complexas e dramáticas, política externa de grande escala, desafios econômicos e sociais. Compreendeu profundamente a necessidade de reformas, procurou oferecer seus próprios meios para resolver problemas prementes.

Gostaria de destacar especialmente as grandes atividades humanitárias, caritativas e educativas que Mikhail Sergeyevich Gorbachev vem realizando nos últimos anos.

Mais uma vez, peço-lhe que aceite minhas sinceras palavras de solidariedade e apoio em relação à perda que se abateu sobre vocês.

Vladimir Putin"

