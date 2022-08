Reprodução/YouTube - 17.08.2022 Haddad lidera as pesquisas de intenções de votos em SP

A campanha do candidato ao governo de São Paulo Fernando Haddad (PT) ficou muito satisfeita com os números da nova pesquisa Ipec, divulgada na última terça-feira (30). Apesar do crescimento, a equipe do petista pediu aos apoiadores que não subam “no salto” e mantenham o foco.



O recado não é por acaso. Há enorme preocupação que os filiados acreditem que conseguirão vencer com facilidade as eleições e acabem criando uma espécie de “arrogância”. Por isso a ordem é que todos sigam defendendo os projetos propostos pelo ex-ministro da Educação e, principalmente, lutem para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha uma votação expressiva no estado paulista já no primeiro turno.

O novo relatório do Ipec mostrou Haddad saltando de 29% para 32%, mantendo a primeira colocação com muita folga. O salto do ex-prefeito de São Paulo, na avaliação do Partido dos Trabalhadores, aconteceu por dois motivos: o início da campanha eleitoral e pela associação da imagem dele com a de Lula.

Além disso, a cúpula petista ainda pontua que o ex-ministro da Educação tem muita popularidade na capital e foi candidato à Presidência da República em 2018, tornando-o mais conhecido dos que seus adversários.

A campanha acredita que não terá dificuldades para chegar ao segundo turno, mas pede cautela, pois entende que a próxima fase da eleição o cenário muda totalmente.

Em relação ao possível adversário, o PT aposta que Tarcísio de Freitas (Republicanos) chegará ao segundo turno. No diagnóstico feito pelo partido, o estado paulista comprou a polarização Lula x Bolsonaro e isso deve se estender na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes.

Porém, interlocutores de Haddad garantem que o ex-prefeito não tem um adversário preferido para enfrentar. Na visão dele, a dificuldade será a mesma, mas tem total confiança que poderá vencer, porque acredita no projeto do seu grupo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.