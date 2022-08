Reprodução: commos - 30/08/2022 Mikhail Gorbachev morreu aos 91 anos

O papa Francisco se manifestou nesta quarta-feira (31) sobre a morte do líder político Mikhail Gorbachev , ocorrida um dia antes, e elogiou a postura do russo de sempre buscar a fraternidade entre os povos.

"Ao recordar com gratidão o compromisso perspicaz pela concórdia e pela fraternidade entre os povos, como pelo próprio progresso do país em uma época de importantes mudanças, elevo orações de sufrágio, invocando para sua alma ao Deus bom e misericordioso a paz eterna", escreveu o líder católico em um telegrama para a filha do russo, Irina Gorbachev.

Francisco ainda afirma que está "espiritualmente próximo nesse momento de dor pela morte de seu pai, o honorável Mikhail" e quer "expressar sentimentos de condolências a você, a todos os seus familiares e a todos aqueles que viram nele um admirado homem de Estado".

A morte de Gorbachev, que tinha 91 anos, foi lamentada tanto por lideranças russas como por expoentes da política internacional nesta quarta-feira. O Prêmio Nobel da Paz de 1990 é apontado como o principal responsável por colocar um fim à Guerra Fria sem o derramamento de sangue.



O político estava internado há várias semanas e morreu após enfrentar uma doença "grave e prolongada". O funeral será realizado no próximo sábado (3) e o corpo de Gorbachev será sepultado no cemitério de Novodevichy, local onde está também enterrada a sua esposa, Raisa Titarenko, que morreu em 1999.

