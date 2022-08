Reprodução/Twitter - 31.08.2022 Lula defendeu o diálogo com países vizinhos para cuidar da Amazônia

Nesta quarta-feira (31), o candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visitou o Museu da Amazônia, em Manaus. O ex-presidente se reuniu com representantes de 35 instituições ligadas à preservação do meio ambiente. O petista defendeu o fim do orçamento “secreto” para que se crie um “participativo”.



“Nós queremos fazer um governo diferente. Devemos envolver a sociedade nas decisões governamentais. Quero extinguir o orçamento secreto e criar um orçamento participativo, utilizando também a internet. O Brasil não é de quem ganha as eleições, é do povo brasileiro”, comentou.

Lula também declarou que, caso seja eleito, não permitirá que a Amazônia seja um “santuário da humanidade, uma coisa intocável”. Seu objetivo é dialogar com países vizinhos da região amazônica para propor que todos explorem as riquezas e a biodiversidade da área.

"É preciso que a gente se coloque em acordo com os outros governos da América do Sul para que a gente trate, sem abrir mão da soberania, de como convidar os cientistas do mundo inteiro a participar da exploração de um mundo mega diverso, tão pouco conhecido por todos nós ainda", comentou.

“Precisamos cuidar do mundo, porque as mudanças climáticas estão acontecendo todos os dias. O mundo não está para brincadeira, nós somos passageiros, mas a natureza tem que ser eterna”, acrescentou.

“Hoje sabemos da importância de cuidarmos da nossa floresta, do nosso meio ambiente. Estou convencido também que é preciso abrirmos espaços para os povos originários, para que decidam sobre o seu futuro”, concluiu.

