Reprodução/Jovem Pan - 25.08.2022 Ex-governador do Ceará se explicou sobre o assunto

Nesta terça-feira (30), o candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT), em entrevista coletiva em Brasília, afirmou que não questionou a saúde do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na segunda (29), ele postou um texto no Twitter e, após ser muito criticado, apagou.



“Não falei nada sobre estado de saúde. Só achei que aquilo ali [o texto publicado inicialmente no Twitter] era meio duro demais e podia ficar na má inteligência. O que eu estou falando é que o Lula perdeu a capacidade moral de enfrentar o Bolsonaro e a direita sanguinária no Brasil. Então, refraseando, é só isso que eu quis dizer”, explicou o pedetista durante o evento da Unecs (União Nacional das Entidades de Comércio e Serviços).

A polêmica gira em torno de uma postagem feita por Ciro nas redes sociais. Ele publicou uma foto de Lula no debate da Band e fez o seguinte questionamento: “Será que não entendem que Lula está cada dia mais fraco — fisicamente, psicologicamente e teoricamente — para enfrentar a direita sanguinária?”. A imagem acabou sendo apagada.

Depois da publicação, a equipe do ex-presidente postou um texto mostrando Lula elogiando o ex-governador do Ceará. “Eu tenho um profundo respeito pelo Ciro Gomes, sou grato ao Ciro Gomes que esteve no governo comigo, ele não resolveu estar conosco, sair com candidatura própria, é um direito dele”, falou o petista no vídeo compartilhado.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.