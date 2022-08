Reprodução Vereador comparou medida às regras da Alemanha nazista

O vereador e filho do presidente da República Carlos Bolsonaro (Republicanos) ironizou o pedido de Simone Tebet (MDB) ao TSE para remover propaganda de campanha de Jair Bolsonaro em que Michelle aparece. A candidata do MDB argumenta que "apoiadores" só podem estar presentes em 25% do tempo de cada inserção eleitoral e a participação da primeira-dama teria ultrapassado o limite estabelecido por lei.

O vereador publicou um frase irônica sobre o caso no Twitter na tarde desta quarta-feira (31).

Ue, trabalhando contra as mulheres? pic.twitter.com/saeaIz1N7F — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) August 31, 2022

A provocação ocorre dias depois das duras críticas de Simone Tebet a Jair Bolsonaro no debate presidencial exibido pela Band no último domingo (28). A emedebista criticou a atuação do presidente durante a pandemia da Covid-19 e afirmou que não o viu "pegar a moto dele e entrar em um hospital para abraçar uma mãe".

Em um dos momentos que marcou o encontro, Jair Bolsonaro atacou a jornalista Vera Magalhães, da TV Cultura. Logo em seguida, afirmou que Simone "era uma vergonha para o Senado Federal" pela sua atuação na CPI da Pandemia.

Tebet questiounou "por que tanta raiva das mulheres?". Ela também afirmou que, enquanto deputado, Bolsonaro atacou jornalistas e defendeu assassino de mulheres. Em contrapartida, o candidato à reeleição afirmou que foi o presidente que mais defendeu as mulheres no Brasil.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.