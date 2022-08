reprodução: commons - 13/06/2022 Ex-governador de São Paulo, Márcio França (PSB)

O ex-governador Márcio França (PSB) está em primeiro lugar na corrida pelo Senado no estado de São Paulo, segundo dados da nova pesquisa Ipec, divulgada na última terça-feira (30), encomendada pela Globo. A segunda posição é ocupada por Marcos Pontes (PL), que está empatado tecnicamente com Janaina Paschoal (PRTB).



De acordo com o relatório do instituto, o ex-chefe do governo paulista, que é apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e também por Geraldo Alckmin (PSB), tem 25% das intenções de votos. O ex-astronauta, que é o candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL), tem 12%, seguido pela deputada estadual com 6%.

Aldo Rebelo (PDT), que faz parte do grupo de Ciro Gomes (PDT), foi citado por 3% dos entrevistados, empatando com Antônio Carlos (PCO). Edson Aparecido (MDB) tem 2%, assim como Vivian Mendes (Unidade Popular) e Prof. Tito Bellini (PCB). Ricardo Mellão (Novo), Mancha Coletivo Socialista (PSTU) e Dr. Azkoul (Democracia Cristã) registraram 1% cada.

O levantamento escutou 1.504 eleitores entre os dias 27 e 29 de agosto em 65 cidades de São Paulo. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, tendo nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-00761/2022.



