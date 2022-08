Reprodução/Twitter Equipe de Trump teria escondido documentos durante busca do FBI

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos disse ter evidências de que documentos confidenciais foram escondidos de investigadores federais na propriedade do ex-presidente Donald Trump em Mar-a-Lago e que "provavelmente foram feitos esforços para obstruir a investigação do governo.

A revelação foi feita em um processo judicial na última terça-feira (30) e é a mais recente reviravolta na investigação federal sobre a retirada de arquivos confidenciais de Trump da Casa Branca.

No documento de 36 páginas, a justiça americana também se opõe ao pedido do republicano de nomear um "mestre especial", uma espécie de especialista para examinar o material apreendido.

Segundo os dados, o FBI obteve a ordem de busca na residência de Donald Trump em Mar-a-Lago depois de ter obtido provas "de que documentos governamentais provavelmente foram escondidos e retirados do depósito e que os esforços foram provavelmente feitos para obstruir a investigação do governo".

"O FBI, em poucas horas, recuperou o dobro de documentos marcados como confidenciais enquanto o advogado e outros representantes do ex-presidente tiveram semanas para fazer sua 'busca diligente'", diz o texto assinado por Jay Bratt, chefe da seção de contra-inteligência do Departamento de Justiça, acrescentando que esta atitude "questiona seriamente a representação do fatos na certidão de 3 de junho e põe em dúvida a extensão da cooperação neste caso".

Na época, os representantes do magnata entregaram aos investigadores um envelope com 38 documentos confidenciais. No entanto, a busca do FBI no dia 8 de agosto revelou mais 33 caixas de documentos e outros itens, alguns considerados "ultrassecretos".



Além disso, os advogados disseram que não haviam outros registros armazenados em nenhum espaço do escritório particular, mas os agentes do FBI relataram que há "evidências de que os registros do governo provavelmente foram escondidos e removidos da sala de armazenamento".

O ato é o relato mais detalhado até agora das evidências de obstrução da justiça, levantando temores de que Trump e seus advogados tenham tentado enganar os investigadores quanto à sinceridade e precisão de seus esforços para identificar e devolver documentos altamente confidenciais ao Arquivo Nacional.

O FBI ainda divulgou uma foto mostrando as capas de vários documentos confidenciais apreendidos em Mar-a-Lago.

Hoje, a porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse em coletiva de imprensa que o governo de Joe Biden não vai "interferir em uma investigação independente que ainda está em andamento".

"O presidente Joe Biden nunca recebeu instruções sobre nenhuma parte desta investigação", reiterou ela sobre a operação na casa de Trump.

