Montagem Ex-presidente segue em primeiro lugarno levantamento geral da Quaest

Os candidatos à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e J air Bolsonaro (PL) não apresentaram crescimento ou queda em relação as intenções de voto do eleitorado feminino e dos evangélicos. Segundo a pesquisa Quaest Consultoria divulgada nesta quarta-feira (31), ambos os candidatos tem variado dentro da margem de erro dos dois grupos.

Lula tem uma pequena vantagem em relação aos votos femininos e masculinos, assim como no levantamento geral, onde o candidato aparece com 12 pontos de diferença para Bolsonaro no cenário principal e estimulado.

Veja a comparação com as pesquisas anteriores da Quaest:

Lula - voto feminino

3 de agosto: 46%

17 de agosto: 46%

31 de agosto: 45%

Jair Bolsonaro - voto feminino

3 de agosto: 28%

17 de agosto: 30%

31 de agosto: 29%

Lula - voto masculino

3 de agosto: 43%

17 de agosto: 43%

31 de agosto: 42%

Jair Bolsonaro - voto masculino

3 de agosto: 36%

17 de agosto: 37%

31 de agosto: 35%

Entre os eleitores evangélicos, o atual presidente apresenta uma maior vantagem, no entanto, permaneceu estagnado dentro da margem de erro, ou seja, não avançou nem indicou queda das intenções de voto. Ele tem 51% dos votos no grupo, contra 27% do petista.

Jair Bolsonaro - evangélicos

3 de agosto: 48%

17 de agosto: 52%

31 de agosto: 51%

Lula - evangélicos

3 de agosto: 29%

17 de agosto: 28%

31 de agosto: 27%

Entre eleitores católicos, religião do presidente Jair Bolsonaro, Lula segue na liderança com 51%, apresentando variações. O atual mandatário tem 27% nas três últimas pesquisas.

Lula - católicos

3 de agosto: 51%

17 de agosto: 52%

31 de agosto: 51%

Jair Bolsonaro - católicos

3 de agosto: 27%

17 de agosto: 27%

31 de agosto: 27%

Entre eleitores de outras religiões ou sem crença, Lula apresentou queda, mas segue na liderança. Ele foi de 53% para 45% ao fim de agosto. Bolsonaro foi de 20% a 24%, dentro da margem de erro.

Lula - outras religiões ou sem religião

3 de agosto: 53%

17 de agosto: 53%

31 de agosto: 45%

Bolsonaro - outras religiões ou sem religião

3 de agosto: 20%

17 de agosto: 23%

31 de agosto: 24%

O instituto Quaest tem uma parceria com a Genial Investimentos, que financia os levantamentos para as eleições de 2022. As pesquisas são realizadas com entrevistas presenciais.

