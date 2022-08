Reprodução/Band - 29.082022 Jair Bolsonaro (PL) durante o debate no último domingo

O presidente Jair Bolsonaro (PL) negou, nesta terça-feira (30), ter ofendido a jornalista Vera Magalhães durante o debate entre os candidatos à Presidência realizado no último domingo. Durante o evento, ele afirmou que a profissional era uma "vergonha para o jornalismo brasileiro" .

"Eu não ofendi a Vera Magalhães, só que ela bate em mim o tempo todo. Eu falei que ela... sonha comigo. Nada mais do que isso aí. Outra coisa, ela não fez uma pergunta, ela fez uma afirmação contra mim", disse o presidente após sabatina com empresários em Brasília.

No domingo, a jornalista fez uma pergunta para Ciro Gomes (PDT) sobre a queda da cobertura vacinal no Brasil. Bolsonaro foi escolhido para comentar a resposta do adversário e disse:

"Vera, não podia esperar outra coisa de você. Eu acho que você dorme pensando em mim. Você tem alguma paixão por mim. Você não pode tomar partido num debate como esse, fazer acusações mentirosas ao meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro", disse o presidente.

O comportamento de Bolsonaro foi repudiado pelos candidatos presentes no debate, que também se solidarizaram com Vera Magalhães. Ela também recebeu apoio de internautas, jornalistas e famosos.

Sobre a declaração do presidente, Vera afirmou que o atual presidente prejudicou apenas a si mesmo ao atacá-la. "Teve uma atitude absolutamente descontrolada, desnecessária, prejudicial a ele mesmo", comentou a jornalista.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.