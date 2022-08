Reprodução/YouTube - 30.08.2022 Petista se encontrou com governadores

Nesta terça-feira (30), o ex-presidente e candidato à Presidência, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou que recriará o Ministério da Segurança Pública, caso vença as eleições em outubro. Durante reunião com governadores, em São Paulo, ele debateu propostas para a área.



“Nós estamos propondo a criação do Ministério da Segurança Pública, sem que haja nenhuma interferência na política do estado. O que nós queremos é aumentar a participação da União sem interferir naquilo que é obrigação dos estados hoje”, declarou ele.

“Essa é uma reivindicação já um pouco antiga, questionada por esses companheiros governadores há muito tempo. E eu acho que a gente vai poder consagrar isso nesta campanha e consagrar a execução, se viermos a ser eleitos”, completou.

Os governadores Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); e da Bahia, Rui Costa (PT), e os ex-governadores de Alagoas; Renan Filho (MDB), e do Piauí, Wellington Dias (PT), estavam no evento, assim como Geraldo Alckmin, vice da chapa de Lula.

O petista destacou que também criará os ministérios da Mulher, dos Povos Originários, da Igualdade Racial e da Cultura, além de propor que o Sistema Único de Segurança Pública (Susp) se junte com as forças de segurança com Ministério Público e Defensoria Pública.

O ex-presidente, que defendeu a criação de um comitê científico para estruturação da segurança pública, falou que é preciso “retomar o Estatuto do Desarmamento”, que foi sancionado em 2003.

"Isso sendo aprovado, isso vai ser anunciado como um programa de segurança pública do próximo governo do Brasil chefiado por mim e pelo Geraldo Alckmin", completou Lula ao citar outros projetos que possui para o Brasil.

